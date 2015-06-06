Меркель сравнила Facebook с хорошей стиральной машиной

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на протестантском конгрессе в одной из церквей немецкого Штутгарта, в шутку сравнила социальную сеть Facebook с "хорошей стиральной машиной".

РИА "Новости" со ссылкой на газету Independent сообщает, европейский политик рассуждала о проблемах защиты личной информации, когда мальчик, присутствовавший на выступлении, поинтересовался ее отношением к известной социальной сети.

"Хорошо, что Facebook у нас есть - это так же хорошо, как иметь автомобиль или хорошую стиральную машину", - сказала канцлер под смех и аплодисменты публики.

Меркель добавила, что социальная сеть не делает человека счастливее. По ее словам, Facebook — это удобное средство для общения, но он не может быть лучше встречи с друзьями в реальной жизни, информирует Report.