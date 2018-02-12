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    Меркель проведет в Берлине переговоры с турецким премьером

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в ближайший четверг переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

    "Во время разговора главы правительств обсудят двусторонние отношения и актуальные международные темы", - отметил он. После переговоров Меркель и Йылдырым выступят перед прессой.

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