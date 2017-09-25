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    Меркель: новое правительство будет сформировано до Рождества

    В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли выборы в бундестаг

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что новый кабинет министров будет сформирован до католического Рождества, которое отмечается в ФРГ 25 декабря.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, журналисты также поинтересовались у канцлера, насколько она уверена, что сможет представить новое правительство.

    «Я вообще всегда уверена. И, кроме того, долгие годы мой девиз: за миром кроется сила», — сказала она.

    В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли выборы в бундестаг. По данным экзитпола общественно-правового телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%, «Альтернатива для Германии», которая получает 13,5%.

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