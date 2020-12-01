Меркель не исключила новой волны коронавируса в Германии

Канцлер ФРГ призвала граждан соблюдать карантинные меры в течение зимы

Гражданам ФРГ следует соблюдать карантинные меры в условиях коронавируса, в противном случае нельзя исключать, что число заразившихся вновь будет увеличиваться быстрыми темпами. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с представителями германской полиции.

"В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными, - сказала она. - В противном случае нас опять накроет следующая волна [пандемии]".

Принято считать, что сейчас Германия столкнулась со второй волной пандемии. По данным института Роберта Коха, за последние сутки число случаев коронавируса в ФРГ увеличилось на 13 604. В ходе первой волны, которая пришлась на весну, ежедневный прирост на пике исчислялся 6 тыс.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум до конца года закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос.