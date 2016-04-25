Меркель: Лидеры пяти стран ЕС выступили за реализацию соглашения с Турцией

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры Германии, США, Великобритании, Франции и Италии высказались за реализацию соглашения ЕС-Турция по беженцам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам после завершения "саммита пяти" в замке Херренхаузен.

"В вопросе нелегальной миграции мы были едины в том, что мы должны бороться с ее причинами, что соглашение ЕС-Турция должно быть реализовано", - сказала Меркель.

Она добавила, что США "продемонстрировали готовность принять участие в операции в Эгейском море" против нелегальных перевозчиков.

"США здесь полностью ангажированы", - добавила канцлер.