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    Меркель: Лидеры пяти стран ЕС выступили за реализацию соглашения с Турцией

    США продемонстрировали готовность принять участие в операции в Эгейском море против нелегальных перевозчиков

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры Германии, США, Великобритании, Франции и Италии высказались за реализацию соглашения ЕС-Турция по беженцам.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам после завершения "саммита пяти" в замке Херренхаузен.

    "В вопросе нелегальной миграции мы были едины в том, что мы должны бороться с ее причинами, что соглашение ЕС-Турция должно быть реализовано", - сказала Меркель.

    Она добавила, что США "продемонстрировали готовность принять участие в операции в Эгейском море" против нелегальных перевозчиков.

    "США здесь полностью ангажированы", - добавила канцлер.

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