Меркель и Си Цзиньпин обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили реализацию итогов Берлинской конференции по Ливии, в Пекине обещана дальнейшая поддержка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Обе стороны обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года: президент Си обещал свою дальнейшую поддержку", - сказано в сообщении кабмина ФРГ.

Кроме того, Меркель и Си Цзиньпин поговорили о "политических и экономических отношениях между Германией и Китаем, а также вопросах международной торговли", говорится в сообщении. Также были обсуждены отношения между ЕС и КНР.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.