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    Меркель и Олланд осудили непризнание ИРИ прав Израиля на существование

    По словам лидеров Германии, Франции и Великобритании, вопросы безопасности Израиля являются ключевыми

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Политические лидеры Германии, Франции и Великобритании считают неприемлемым нежелание Ирана признавать право Израиля на существование. Об этом канцлер Ангела Меркель, президент Франсуа Олланд и премьер-министр Дэвид Кэмерон заявили в статье по поводу ядерного соглашения мирового сообщества с Тегераном, которую в воскресенье опубликовала газета The Washington Post.

    "Мы самым серьезным образом осуждаем то, что Иран не признает существование государства Израиль", — пишут авторы материала. Они также заявляют, что считают неприемлемыми высказывания иранского руководства по данному поводу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По их словам, "вопросы безопасности Израиля являются ключевыми, и мы бы не достигли ядерной сделки с Тегераном, если бы не считали, что она позволит устранить угрозу региону и режиму нераспространения ядерных вооружений в целом".

    Меркель, Олланд и Кэмерон отметили, что соглашение "решает вопрос угрозы иранской ядерной программы и может открыть путь к признанию Ираном того, что сотрудничество с соседями лучше, чем конфронтация с ними".

    "Несмотря на то, что у нас с Ираном могут быть разные интересы, мы сталкиваемся с общими вызовами, в том числе с угрозой со стороны "Исламского государства", — говорится в материале.

    Авторы статьи выражают уверенность в том, что "соглашение создает основу для решения на постоянной основе конфликта, связанного с ядерной программой Ирана".

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