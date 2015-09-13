Меркель и Олланд осудили непризнание ИРИ прав Израиля на существование

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Политические лидеры Германии, Франции и Великобритании считают неприемлемым нежелание Ирана признавать право Израиля на существование. Об этом канцлер Ангела Меркель, президент Франсуа Олланд и премьер-министр Дэвид Кэмерон заявили в статье по поводу ядерного соглашения мирового сообщества с Тегераном, которую в воскресенье опубликовала газета The Washington Post.

"Мы самым серьезным образом осуждаем то, что Иран не признает существование государства Израиль", — пишут авторы материала. Они также заявляют, что считают неприемлемыми высказывания иранского руководства по данному поводу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По их словам, "вопросы безопасности Израиля являются ключевыми, и мы бы не достигли ядерной сделки с Тегераном, если бы не считали, что она позволит устранить угрозу региону и режиму нераспространения ядерных вооружений в целом".

Меркель, Олланд и Кэмерон отметили, что соглашение "решает вопрос угрозы иранской ядерной программы и может открыть путь к признанию Ираном того, что сотрудничество с соседями лучше, чем конфронтация с ними".

"Несмотря на то, что у нас с Ираном могут быть разные интересы, мы сталкиваемся с общими вызовами, в том числе с угрозой со стороны "Исламского государства", — говорится в материале.

Авторы статьи выражают уверенность в том, что "соглашение создает основу для решения на постоянной основе конфликта, связанного с ядерной программой Ирана".