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    Меркель: "дорожная карта" для Донбасса должна быть готова в течение месяца

    Она также подтвердила договоренность о создании четырех новых зон разведения сил в Донбассе

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Страны-участницы "нормандской четверки" в течение месяца подготовят дорожную карту для Донбасса.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" и переговоров по Сирии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Франции Франсуа Олланда.

    "Мы договорились, что работа над дорожной картой будет продолжена в течение месяца на уровне МИД и будет более интенсивной", - отметила канцлер.

    Она также подтвердила договоренность о создании четырех новых зон разведения сил в Донбассе.

    "Первые шаги при создании трех зон разведения уже были сделаны, еще предстоит много работы. Еще четыре такие зоны должны быть созданы", - сказала Меркель.

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