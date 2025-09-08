ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 18:13
    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы и проведение прагматичной внешней политики, ориентирующейся в большей степени на европейские интересы.

    Как передает Report, об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны.

    "То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада. Уже возник новый системный конфликт между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и практически ищут открытой системной конкуренции с нашей демократией", - считает он.

    По его мнению, "создаются новые ревизионистские альянсы", а кризисы и конфликты "накладываются друг на друга".

    "Так что перед нами стоят принципиальные, практически исторические задачи - создать новую архитектуру безопасности, которая, если все будет хорошо, надежно просуществовала бы несколько десятилетий", - заявил Мерц.

    Канцлер утверждал, что "отношения с США меняются", а такие институты, как Всемирная торговая организация (ВТО), не работают. "Мы должны признать, что, например, ВТО в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль", - сказал он. В данном контексте канцлер выступил также за реформирование Совета Безопасности ООН. 

    Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdır

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

