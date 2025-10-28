Мерц оказался предпоследним в рейтинге популярных политиков в ФРГ
28 октября, 2025
01:43
Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) на фоне неоднозначных заявлений о миграции опустился на предпоследнее место в рейтинге 20 самых популярных политиков ФРГ.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По его данным, Мерц переместился с 13-й на 19-ю строчку в списке самых популярных политиков Германии, его рейтинг составляет лишь 35,2%. Лидирует по-прежнему министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) с 51,2% голосов. Второе место занимает премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер (42,1%).
На третьей строчке с 40,8% голосов - премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС).
01:43
