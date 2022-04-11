Мэр: В Николаеве убиты 56 мирных жителей, 317 ранены

С начала войны город Николаев бомбили почти каждый день, в основном кассетными бомбами.

С начала войны город Николаев бомбили почти каждый день, в основном кассетными бомбами.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, с начала войны в Николаеве было убито 56 мирных жителей и ранено 317 человек:

В результате ракетных обстрелов ущерб нанесен 317 зданиям. Около 60 зданий и сооружений полностью разрушены, их невозможно восстановить.

В здании областной администрации, куда были выпущены управляемые крылатые ракеты, погибли 36 человек. 34 из них были обнаружены под завалами, двое скончались в больнице от полученных тяжелых травм.

Среди погибших только 4 человека были сотрудниками территориальной обороны, все остальные - обычные чиновники администрации. "Словом, все, кто находился в здании, занимались гуманитарными вопросами и были эвакуированы из провинции"- отметил Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время около 35 процентов населения покинули город. Точных данных, конечно, нет. "Но, исходя из объема вывозимого мусора и потребляемой воды, можно сделать подобный вывод", - сказал он.