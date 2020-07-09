Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО

Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым

Полиция Южной Кореи опровергла информацию, что мэр Сеула Пак Вон Сун был найдет мертвы. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение южнокорейской газеты "Хангук Кёнчжэ".

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили тело пропавшего мэра Сеула.

*** 15:38

Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым. Как передает Report, об этом сообщает китайское ТВ.

Полиция разыскивала мэра столицы Южной Кореи Пака Вона Суна после сообщения о его пропаже.

В полицию с заявлением обратилась его дочь. Она сообщила, что мэр ушел из дома несколько часов назад, оставив записку, похожую на завещание, его телефон выключен.

Полицейские использовали служебных собак и беспилотники для поисков.