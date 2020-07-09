О нас
Report Georgia

Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО

Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым
Другие страны
108
9 июля 2020 г. 16:55
Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО

Полиция Южной Кореи опровергла информацию, что мэр Сеула Пак Вон Сун был найдет мертвы. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение южнокорейской газеты "Хангук Кёнчжэ".

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили тело пропавшего мэра Сеула.

*** 15:38

Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым. Как передает Report, об этом сообщает китайское ТВ.

Полиция разыскивала мэра столицы Южной Кореи Пака Вона Суна после сообщения о его пропаже. 

В полицию с заявлением обратилась его дочь. Она сообщила, что мэр ушел из дома несколько часов назад, оставив записку, похожую на завещание, его телефон выключен.

Полицейские использовали служебных собак и беспилотники для поисков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Seoul mayor reported missing
Версия на азербайджанском языке Seulun itkin düşmüş meri ölü tapılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения до августа
В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения до августа
9 июля 2020 г. 16:49
В Болгарии арестованы секретарь и советник президента
В Болгарии арестованы секретарь и советник президента
9 июля 2020 г. 16:44
США требуют от иностранных студентов покинуть страну
ФотоСША требуют от иностранных студентов покинуть страну
9 июля 2020 г. 16:15
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса
9 июля 2020 г. 16:03
В Афганистане упал военный вертолет
В Афганистане упал военный вертолет
9 июля 2020 г. 15:18
В Индонезии за сутки свыше 2 тыс. заразились COVID-19
В Индонезии за сутки свыше 2 тыс. заразились COVID-19
9 июля 2020 г. 14:04
В Италии по делу коррупции в ВС проходят свыше 30 человек
В Италии по делу коррупции в ВС проходят свыше 30 человек
9 июля 2020 г. 13:22
В сточных водах Парижа вновь обнаружили коронавирус
В сточных водах Парижа вновь обнаружили коронавирус
9 июля 2020 г. 12:18
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек
9 июля 2020 г. 11:38
В Токио зафиксировали рекордный прирост числа случаев заражения СOVID-19
В Токио зафиксировали рекордный прирост числа случаев заражения СOVID-19
9 июля 2020 г. 10:29

Последние новости

16:55
Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО Другие страны
16:49
В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения до августа Другие страны
16:44
В Болгарии арестованы секретарь и советник президента Другие страны
16:36
ГНФАР перечислил в бюджет 100 млрд манатов за 17 лет Финансы
16:34
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов Финансы
16:15
ФотоВидеоСША требуют от иностранных студентов покинуть страну Другие страны
16:14
Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб Футбол
16:03
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса Другие страны
15:56
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах Здравоохранение
15:39
Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом Финансы
15:20
United Airlines отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. сотрудников Бизнес
15:18
В Афганистане упал военный вертолет Другие страны
15:05
Проводится операция против должностных лиц Происшествия
14:52
Объявлен новый график движения экспресс-автобусов Инфраструктура
14:40
Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер Экология