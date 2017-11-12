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    Мэр Лондона призвал Джонсона уйти в отставку

    Мэр Лондона отметил, что Джонсон своими высказываниями нанёс оскорбления жителям Ливии, США, а также Испании

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Садик Хан в интервью BBC призвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост.

    Как передает Report, по его словам, Джонсон не выполнил свою "главную обязанность" - быть дипломатом.

    В частности, мэр Лондона отметил, что Джонсон своими высказываниями нанёс оскорбления жителям Ливии, США, а также Испании.

    В начале октября СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность увольнения Бориса Джонсона.

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