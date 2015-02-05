Мэр Гюмри обсудил с руководством военной базы РФ ее деятельность

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мэр армянского Гюмри Самвел Баласанян обсудил в четверг с российскими военными вопросы, связанные с работой расположенной в этом городе военной базы РФ, в том числе порядок передвижения военной техники. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает пресс-служба мэрии.

В четверг состоялась встреча Баласаняна с начальником Гюмрийского отряда погрануправления ФСБ РФ в Армении Анатолием Шадриным и командиром 102-ой российской военной базы Андреем Рузинским.

"В ходе встречи стороны… рассмотрели "дорожную карту" передвижения (российской — ред.) военной техники и военнослужащих… Российская сторона представила ряд вопросов, касающихся усиленного внутреннего дисциплинарного надзора. Баласанян выразил готовность оказать содействие в решении любых проблем", - говорится в сообщении.

Напомним, в Гюмри, где дислоцируется 102-ая российская военная база, 12 января была убита семья из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. В совершении преступления подозревается российский солдат-срочник Валерий Пермяков, он был задержан и уже признал свою вину.