    • 09 апреля, 2026
    • 12:10
    Мелони: Введение пошлин в Ормузе приведет к непредсказуемым экономическим последствиям

    Введение пошлин для прохождение судов через Ормузский пролив может негативно отразиться на экономической ситуации в мире.

    Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на брифинге в Палате депутатов, посвященном деятельности правительства.

    По ее словам, для прохождения судов не должно взиматься никаких пошлин.

    "Необходимо полное восстановление передвижения через Ормузский пролив, и оно не должно ограничено никакими условиями... Это остается одним из важнейших пунктов в реализации соглашения, поскольку, если Иран получит право вводить дополнительные пошлины на транзит через пролив, это может привести к непредсказуемым экономическим последствиям", - отметила Мелони.

    Свыше 30 стран работают над вопросам обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Она также отметила, что позиция Италии по ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке соответствует позиции крупнейших европейских стран.

