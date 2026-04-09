Мелони: Введение пошлин в Ормузе приведет к непредсказуемым экономическим последствиям

Введение пошлин для прохождение судов через Ормузский пролив может негативно отразиться на экономической ситуации в мире.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на брифинге в Палате депутатов, посвященном деятельности правительства.

По ее словам, для прохождения судов не должно взиматься никаких пошлин.

"Необходимо полное восстановление передвижения через Ормузский пролив, и оно не должно ограничено никакими условиями... Это остается одним из важнейших пунктов в реализации соглашения, поскольку, если Иран получит право вводить дополнительные пошлины на транзит через пролив, это может привести к непредсказуемым экономическим последствиям", - отметила Мелони.

Свыше 30 стран работают над вопросам обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.

Она также отметила, что позиция Италии по ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке соответствует позиции крупнейших европейских стран.