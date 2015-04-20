Мексиканские власти захватили лидера картеля Хуареса

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Мексиканские власти заявили о поимке Хесус Агуайо, лидера крупного наркокартеля Хуареса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Агуайо был задержан армейским подразделением в Чиуауа, недалеко от границы с США, где его обвиняют в многократных преступных действиях, связанных с оборотом наркотиков. Также он подозревается в убийстве нескольких человек в 2010 году.

В свою очередь, Мексика обвиняет Агуайо в обороте наркотиков, похищениях людей, убийствах и грабежах.

Хесус Агуайо стал лидером наркокартеля после ареста предшественника на этом посту Висенте Каррильо Фуэнтеса в октябре прошлого года.