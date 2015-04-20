 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мексиканские власти захватили лидера картеля Хуареса

    Мексика обвиняет Агуайо в обороте наркотиков, похищениях людей, убийствах и грабежах

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Мексиканские власти заявили о поимке Хесус Агуайо, лидера крупного наркокартеля Хуареса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Агуайо был задержан армейским подразделением в Чиуауа, недалеко от границы с США, где его обвиняют в многократных преступных действиях, связанных с оборотом наркотиков. Также он подозревается в убийстве нескольких человек в 2010 году.

    В свою очередь, Мексика обвиняет Агуайо в обороте наркотиков, похищениях людей, убийствах и грабежах.

    Хесус Агуайо стал лидером наркокартеля после ареста предшественника на этом посту Висенте Каррильо Фуэнтеса в октябре прошлого года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi