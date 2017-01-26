Мексиканские политики потребовали от президента отменить поездку в США

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Мексиканские политики и государственные чиновники потребовали, чтобы президент Пенья Ньето отменил запланированный визит в США после того, как Дональд Трамп подписал указ о начале строительства стены на границе между странами.

Как передает Report, об этом сoобшил Интерфакс.

Американцы "хлопнули (Мексике) дверью в лицо", - заявил бывший кандидат в президенты Куаутемок Карденас. "Лучшее, что мы можем сделать в этих обстоятельствах - не унижаться, отменить визит в Соединенные Штаты и выработать для Мексики достойную позицию", - считает он.

Ньето должен был приехать в Вашингтон 31 января. Ранее он заявил, что Мексика не будет платить за строительство стены, несмотря на то, что на этом настаивает администрация Трампа.

В среду президент США подписал распоряжение о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля", согласно которому он выделил полгода на подготовку к строительству стены на границе США с Мексикой.