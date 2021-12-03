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Мексика и США возобновляют программу возвращения нелегальных мигрантов

Мексика и США возобновляют программу возвращения нелегальных мигрантов Мексика и США возобновляют программу, согласно которой нелегальные мексиканские мигранты, запрашивающие убежище в Соединенных Штатах, будут ожидать его на территории своей страны.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 09:16
Мексика и США возобновляют программу возвращения нелегальных мигрантов

Мексика и США возобновляют программу, согласно которой нелегальные мексиканские мигранты, запрашивающие убежище в Соединенных Штатах, будут ожидать его на территории своей страны.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, правительство Мексики решило временно не возвращать на родину некоторых мигрантов, которые "ожидают рассмотрения их запросов на предоставление убежища в США в суде этой страны", - говорится в заявлении МИД Мексики. Мексика может начать размещать их уже на следующей неделе.

Программа "Оставайся в Мексике" начала действовать при предыдущем экс-президенте США Дональде Трампе. В январе ее отменил действующий президент Джо Байден, но позже обязал восстановить Верховный суд.

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Версия на английском языке Biden administration reinstates Trump-era ‘Remain in Mexico’ policy

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