Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-Армения
- 11 марта, 2026
- 16:06
На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета по партнерству Европа-Армения.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила в Брюсселе председатель Европейского парламента Роберта Мецола на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном.
На также напомнила, что в мае в Ереване впервые пройдет саммит Армения-ЕС.
По ее словам, Евросоюз стремится углубить политический диалог с Арменией в различных областях, включая безопасность, торговлю и региональную взаимосвязь.
Говоря об усилении присутствия в Армении, Мецола отметил, что решения в этом направлении принимаются в Бюро Европарламента.
"Несколько месяцев назад мы приняли решение открыть офис в Молдове, который будет охватывать весь регион Восточного партнерства, включая Армению. Мы полностью подтверждаем свою приверженность всем нашим друзьям из стран Восточного партнерства в этом отношении", - отметила она.