    Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-Армения

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 16:06
    На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета по партнерству Европа-Армения.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила в Брюсселе председатель Европейского парламента Роберта Мецола на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном.

    На также напомнила, что в мае в Ереване впервые пройдет саммит Армения-ЕС.

    По ее словам, Евросоюз стремится углубить политический диалог с Арменией в различных областях, включая безопасность, торговлю и региональную взаимосвязь.

    Говоря об усилении присутствия в Армении, Мецола отметил, что решения в этом направлении принимаются в Бюро Европарламента.

    "Несколько месяцев назад мы приняли решение открыть офис в Молдове, который будет охватывать весь регион Восточного партнерства, включая Армению. Мы полностью подтверждаем свою приверженность всем нашим друзьям из стран Восточного партнерства в этом отношении", - отметила она.

    Роберта Мецола европейский парламент саммит Армения-ЕС
