Матвиенко заявила, что изоляции России в международной политике нет

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Изоляция России не ощущается ни в международной политике, ни в межпарламентских связях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Несмотря на распространение про нас "страшилок", ни в международной политике, ни в межпарламентских связях изоляции не ощущается", — сказала Матвиенко в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

По ее мнению, иностранных коллег привлекает уверенная позиция России, последовательно проводимая внешняя политика, которая основана на соблюдении международного права, уважении суверенитета и самобытности каждой страны и ее народа, на праве народов решать свою судьбу самостоятельно, без вмешательства извне.

Матвиенко подчеркнула, что Россия будет делать все возможное для восстановления диалога с западными партнерами. "Трудности в общении преодолимы. Мы не боимся их", — сказала глава Совфеда.

В конце июля 2014 года ЕС и США объявили санкции против целых секторов российской экономики в связи с ухудшением отношений России и Запада на фоне конфликта на Украине.