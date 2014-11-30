Мать одного из погибших при крушении Boeing на Украине пожаловалась в ЕСПЧ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Мать пассажира, погибшего при крушении малайзийского Boeing в Донецкой области, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщает Report со ссылкой на Росбалнт, женщина требует от украинского правительства 800 тысяч евро в качестве компенсации за непреднамеренное убийство.

По мнению истца, Украина должна была закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, когда начались бои на востоке страны.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на Востоке Украины 17 июля, предположительно, в результате попадания ракеты с земли. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.