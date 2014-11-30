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    Мать одного из погибших при крушении Boeing на Украине пожаловалась в ЕСПЧ

    Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Мать пассажира, погибшего при крушении малайзийского Boeing в Донецкой области, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Росбалнт, женщина требует от украинского правительства 800 тысяч евро в качестве компенсации за непреднамеренное убийство.

    По мнению истца, Украина должна была закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, когда начались бои на востоке страны.

    Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на Востоке Украины 17 июля, предположительно, в результате попадания ракеты с земли. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

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