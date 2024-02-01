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Масштабная забастовка в Финляндии обойдется стране в €360 млн

Масштабная забастовка в Финляндии обойдется стране в €360 млн Запланированная на 1 февраля в Финляндии забастовка профсоюзов против реформ рынка труда затронет почти все сферы жизни страны и обойдется экономике в €360 млн.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 05:37
Масштабная забастовка в Финляндии обойдется стране в €360 млн

Запланированная на 1 февраля в Финляндии забастовка профсоюзов против реформ рынка труда затронет почти все сферы жизни страны и обойдется экономике в €360 млн.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В забастовке намерены участвовать 200 тысяч человек. В стране остановится работа ряда предприятий, закроются магазины розничной торговли, продуктовые сети, прекратится движение общественного транспорта. Кроме того, в Финляндии не будут работать отели, рестораны, банки, клининговые компании, почта, службы доставки. Практически во всех аэропортах страны прекратится авиасообщение.

По прогнозам финских экономистов, страна в результате забастовки понесет ущерб в €360 млн.

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