Маск согласился на бой с Мадуро

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report , об этом основатель Tesla и SpaceX заявил в своем аккаунте в соцсети X.

"Я принимаю", - прокомментировал Маск распространенную в сети новость о том, что венесуэльский лидер пригласил его на бой.

При этом Маск предположил, что Мадуро испугается сразиться с ним.

Напомним, что ранее Илон Маск обвинил Николаса Мадуро, победившего по подсчетам голосов на президентских выборах в Венесуэле, в мошенничестве. Бизнесмен написал в соцсети, что "народ Венесуэлы решил положить конец коммунистической диктатуре Мадуро".

В ответ на это Мадуро в прямом эфире национального телевидения назвал миллиардера "извечным врагом" и вызвал его на бой: "Хочешь драться? Тогда давай сделаем это. Илон Маск, я готов, я тебя не боюсь".