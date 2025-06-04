Маск раскритиковал проект о расходах, поддержанный президентом Трампом

Американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой республиканского законопроекта о расходах, который был поддержан президентом Дональдом Трампом.

Американский предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой республиканского законопроекта о расходах, который был поддержан президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, в публикации на своей странице в соцсети X он назвал закон "отвратительной мерзостью".

"Извините, но я просто больше не могу это выносить. Этот масштабный, возмутительный <...> законопроект о расходах - отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно", - написал миллиардер.

По его мнению, принятие закона значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и обременит американских граждан "сокрушительно непосильным долгом".

Ранее Белый дом объявил, что Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телекомпании CBS подверг критике предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении госрасходов.