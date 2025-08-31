    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Маск предрек Европе вымирание

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 07:09
    Маск предрек Европе вымирание

    Европу ждет вымирание, если не повысится уровень рождаемости.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

    Бизнесмен этими словами отреагировал на сообщение американского сенатора Майка Ли, который привел статистику по числу смертей и рождаемости в Шотландии. Согласно данным сенатора, с января по июль текущего года в стране родилось 26,3 тыс. человек, в то время как количество смертей составило 35,2 тыс.

    "Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к показателю воспроизводства, Европа вымрет", - написал Маск.

    Телеканал Franceinfo со ссылкой на отчет Национального института статистики Франции (INSEE) 23 июля сообщил, что во Франции число смертей за год превысило число рождений впервые с 1945 года. Как сообщил Franceinfo, отрицательная динамика была запланирована INSEE на 2035 год. Резкое снижение рождаемости и увеличение смертности обозначает ускорение демографических изменений.

    Последние новости

    07:09

    Маск предрек Европе вымирание

    Другие страны
    06:37

    Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ

    Футбол
    06:35

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    06:20

    На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури

    Экология
    05:51

    Трамп пригрозил губернатору Иллинойса

    Другие страны
    05:18

    "Ноттингем Форест" подписал защитника "Ювентуса"

    Футбол
    04:43

    СМИ: Две трети британцев не желают воевать за свою страну

    Другие страны
    04:05

    В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного канала

    Инфраструктура
    03:39

    Швейцарские производители золота отказываются переносить производство в США

    Экономика
    Лента новостей