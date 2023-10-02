Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

Предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ.

Как передает Report, об этом он написал на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter)

"Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно", - прокомментировал Маск действия властей Канады.

Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объявила в конце сентября о новых правилах работы стриминговых сервисов и подкастов. Согласно нововведениям, онлайн-платформы, получающие более 10 миллионов канадских долларов ($7,4 млн США) дохода в год, обязаны зарегистрироваться до 28 ноября текущего года.

В пояснительной записке отмечается, что требования к регистрации распространяются на социальные сети и другие онлайн-сервисы.