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Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде Предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ.
Другие страны
2 октября 2023 г. 05:43
Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде

Предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в связи со вступлением в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ.

Как передает Report, об этом он написал на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter)

"Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно", - прокомментировал Маск действия властей Канады.

Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объявила в конце сентября о новых правилах работы стриминговых сервисов и подкастов. Согласно нововведениям, онлайн-платформы, получающие более 10 миллионов канадских долларов ($7,4 млн США) дохода в год, обязаны зарегистрироваться до 28 ноября текущего года.

В пояснительной записке отмечается, что требования к регистрации распространяются на социальные сети и другие онлайн-сервисы.

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