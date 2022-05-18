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Марокко отменило требование о предъявлении ПЦР-теста для въезда на территорию страны

Марокко отменило требование о предъявлении ПЦР-теста для въезда на территорию страны Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны.
Другие страны
18 мая 2022 г. 08:12
Марокко отменило требование о предъявлении ПЦР-теста для въезда на территорию страны

Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном во вторник вечером коммюнике кабинета министров королевства.

Данное решение властей принято "на основании правовых норм, касающихся управления режимом чрезвычайного санитарного положения, с учетом улучшения эпидемической ситуации в Марокко", отмечается в коммюнике.

Напомним, что для въезда в Марокко до сих пор требовалось предъявить по прибытии отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 48 часов до посадки в самолет.

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