Марокко отменило требование о предъявлении ПЦР-теста для въезда на территорию страны

Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны.

Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном во вторник вечером коммюнике кабинета министров королевства.

Данное решение властей принято "на основании правовых норм, касающихся управления режимом чрезвычайного санитарного положения, с учетом улучшения эпидемической ситуации в Марокко", отмечается в коммюнике.

Напомним, что для въезда в Марокко до сих пор требовалось предъявить по прибытии отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 48 часов до посадки в самолет.