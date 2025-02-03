Марко Рубио стал исполняющим обязанности главы USAID

Госсекретаря США Марко Рубио назначили исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID).

Госсекретаря США Марко Рубио назначили исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hill.

"Многие функции USAID сохранятся, но они должны быть приведены в согласие с американской внешней политикой", - заявил Рубио.

Члены Демократической партии и бывшие дипломаты предостерегают от расформирования USAID, утверждая, что оно помогает спасать жизни людей по всему миру, и что эта помощь укрепляет позиции США на мировой арене.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил, что агентство должно прекратить работу. По его словам, с этим согласен Трамп.

По информации NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием помощи администрацией Трампа зарубежной помощи.