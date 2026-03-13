Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

    • 13 марта, 2026
    • 11:54
    Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

    Канада планирует вложить 35 млрд канадских долларов ($25,6 млрд) в военные объекты в Арктике.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады со слов премьера Марка Карни.

    "После десятилетий ограниченных и разрозненных инвестиций в Северное побережье новое правительство Канады реализует масштабный план... Мы обеспечиваем безопасность каждого уголка этой территории, раскрываем ее огромные ресурсы и создаем прочную, взаимосвязанную сеть общин", - отметил он.

    В частности, планируется строительство трех новых баз, а также модернизация местной инфраструктуры. План предусматривает строительство баз в городах Йеллоунайф, Инувик и Икалуит.

    Кроме того, будет создано четыре новых Северных оперативных центра поддержки (Northern Operational Support Hubs, NOSH) - эти пункты должны обеспечить оперативную деятельность вооруженных сил в регионе. Также планируется модернизировать инфраструктуру в этом регионе, в том числе аэропорты, обновить или построить новые склады для боеприпасов.

