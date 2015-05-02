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    ​Марин Ле Пен: Катар и Саудовская Аравия финансирует терроризм

    Франция должна пересмотреть отношения с этими государствами

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Франции необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и Катаром, которые финансируют терроризм.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу лидер Национального фронта Марин Ле Пен, выступая на митинге партии на парижской площади Оперы.

    Мероприятие посвящено памяти национальной героини Франции Жанны д'Арк.

    Руководству страны следует "пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и Катаром как странами, финансирующими терроризм", - сказала Марин Ле Пен.

    "И, напротив, следует укреплять связи со странами, которые борются с фундаментализмом, такими как Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет", - добавила лидер Нацфронта.

    При этом Франции следует запретить финансирование культурных и религиозных структур иностранными государствами, поддерживающими идеи фундаментализма, запретить строительство новых мечетей до тех пор, пока не будут выяснены условия их финансирования из-за рубежа. Следует также выяснить, чем занимаются различные инвестиционные фонды в окрестностях Парижа, заявила Ле Пен.

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