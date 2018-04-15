"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии - ВИДЕО

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1 уступил "Вест Бромвичу" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Благодаря этому поражению "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом страны.

Как передает Report, единственный гол на 73-й минуте забил Джей Родригес. "Манчестер Юнайтед" во второй раз в истории на своем поле уступил команде, занимающей последнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. До этого команда в 2011 году проиграла "Блэкберну" (2:3).

"Манчестер Сити", который лидирует в турнирной таблице с 87 очками после 33 матчей, обеспечил себе победу в чемпионате. Занимающий второе место "Манчестер Юнайтед" (71 очко, 33 матча) даже в случае побед в оставшихся пяти матчах чемпионата сможет набрать максимум 85 очков.

"Манчестер Сити" в пятый раз в истории стал чемпионом Англии. До этого команда завоевывала трофей в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12 и 2013/14. Команда повторила рекорд "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2000/01 по наименьшему количеству игр в премьер-лиге, которые потребовались клубу для того, чтобы досрочно обеспечить себе титул чемпиона (33).