Мамедъяров: Проблема рохинджа в Мьянме должна найти свое решение

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Многолетняя ситуация вокруг беженцев-рохинджа в Мьянме должна найти свое решение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам встречи со своими турецким и грузинским коллегами в Баку, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы с Чавушоглу на встрече обсудили этот вопрос, ситуация очень тяжелая. Генеральный секретарь ООН уже сделал запрос, чтобы обсудить вопрос рохинджа на заседании Совета безопасности ООН", - подчеркнул Э. Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан намерен сохранить этот вопрос на повестке.

"Данный вопрос должен найти свое решение. Эти люди уже много лет страдают", - добавил министр.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу указал, что "исламский мир должен дать свою реакцию на эту человеческую драму".

Он также поблагодарил МИД Азербайджана за заявление накануне по этому поводу.

"Убито много людей. Мы будем оказывать рохинджа помощь", - сказал турецкий министр.