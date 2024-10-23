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Мальдивы с 15 ноября запретят продажу и использование вейпов

Мальдивы с 15 ноября запретят продажу и использование вейпов Власти Мальдив ввели запрет на ввоз, использование, хранение, распространение электронных сигарет и продукции для этой индустрии.
Другие страны
23 октября 2024 г. 20:29
Мальдивы с 15 ноября запретят продажу и использование вейпов

Власти Мальдив ввели запрет на ввоз, использование, хранение, распространение электронных сигарет и продукции для этой индустрии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Аvas.

"Президент Мальдивских островов объявил о запрете на импорт и использование продукции для вейпинга на территории республики после рекомендации Maldives NCD Alliance, альянса экспертов в области здравоохранения", - пишет издание.

Отмечается, что ввоз, использование, хранение и продажу вейпов и продукции для парения запретят с 15 ноября, а реклама этой продукции и бесплатное распространение будут запрещены с 15 декабря.

Как пояснили в Maldives NCD Alliance, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала электронные сигареты как табачные изделия. Между тем, использование никотиносодержащих вейпов привело к росту числа неинфекционных заболеваний на Мальдивах.

Альянс также сослался на исследование Американского онкологического общества, согласно которому вейпинг является причиной 15% случаев рака легких и подвергает 30% пользователей риску развития диабета.

Согласно таможенной статистике, только в период с января по июль 2024 года в страну было импортировано электронных сигарет на сумму почти 1,3 млн долларов.

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