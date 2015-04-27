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    ​Малайзия призвала своих соседей не ссориться с Китаем

    Глава МИД Малайзии призвал лидеров стран Юго-Восточной Азии избегать конфронтации с Китаем по поводу спорных территорий

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Малайзии Анифах Аман призвал лидеров стран Юго-Восточной Азии избегать конфронтации с Китаем по поводу спорных территорий в Южно-Китайском море, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Такое заявление министр сделал на саммите стран АСЕАН в Куала-Лумпуре, вскоре после того как были опубликованы спутниковые фотоснимки, на которых видно строительство искусственных островов в спорных водах.

    Отметим, что Вьетнам, Филиппины, Тайвань и Малайзия оспаривают у Китая часть акватории Южно-Китайского моря. Речь идет, в частности, о важных водных маршрутах, где могут содержаться большие запасы нефти и газа.

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