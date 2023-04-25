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Макрон заявил об эвакуации из Судана более 500 человек

Макрон заявил об эвакуации из Судана более 500 человек Франция вывезла из Судана более 500 человек, в том числе более 200 своих граждан.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 12:31
Макрон заявил об эвакуации из Судана более 500 человек

Франция вывезла из Судана более 500 человек, в том числе более 200 своих граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник в ходе заседания Совета обороны и нацбезопасности в Елисейском дворце заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

Agence France-Presse со слов Макрона сообщает, что из Судана эвакуировано 538 человек, в том числе 209 французов.

Ситуация в Судане резко обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в совете.

По данным министерства здравоохранения страны, с начала боев погибли свыше 600 человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что жертвами конфликта стали 420 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

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Версия на английском языке Macron says over 500 people evacuated from Sudan

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