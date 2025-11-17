Макрон заявил о начале развертывания сил коалицией поддержки Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что многонациональная коалиция, разрабатывающая гарантии безопасности для Украины, планирует к рождеству перейти на новый этап развертывания сил.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон рассказал, что расположенный недалеко от Парижа штаб коалиции для поддержки Украины под командованием Франции и Великобритании уже полноценно функционирует в течение нескольких недель.

"Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках коалиции желающих. Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные взносы стран-участниц", - сказал Макрон.

Главная целью коалиции является подготовка развертывания сил, которые будут гарантировать безопасность на определенном расстоянии от линии соприкосновения после перемирия. Речь идет также о поддержке восстановления и регенерации Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить возможность новой агрессии со стороны России.

"Мы готовы, все идет по плану, а на Рождество мы планируем перейти на новый этап развертывания сил", - подчеркнул Макрон.

Он также подчеркнул, что поддержка Франции не ограничивается военной сферой: подписанные во время визита Зеленского соглашения и участие в коалиции формируют долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути к укреплению безопасности и устойчивости.