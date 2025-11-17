Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Макрон заявил о начале развертывания сил коалицией поддержки Украины

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 18:26
    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что многонациональная коалиция, разрабатывающая гарантии безопасности для Украины, планирует к рождеству перейти на новый этап развертывания сил.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Макрон рассказал, что расположенный недалеко от Парижа штаб коалиции для поддержки Украины под командованием Франции и Великобритании уже полноценно функционирует в течение нескольких недель.

    "Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках коалиции желающих. Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные взносы стран-участниц", - сказал Макрон.

    Главная целью коалиции является подготовка развертывания сил, которые будут гарантировать безопасность на определенном расстоянии от линии соприкосновения после перемирия. Речь идет также о поддержке восстановления и регенерации Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить возможность новой агрессии со стороны России.

    "Мы готовы, все идет по плану, а на Рождество мы планируем перейти на новый этап развертывания сил", - подчеркнул Макрон.

    Он также подчеркнул, что поддержка Франции не ограничивается военной сферой: подписанные во время визита Зеленского соглашения и участие в коалиции формируют долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути к укреплению безопасности и устойчивости.

