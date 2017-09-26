Макрон: Вопрос безопасности является важным условием существования ЕС

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Обеспечение безопасности является важнейшим условием существования Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне.

"Первейшей ключевой задачей для Европы является безопасность. Мы живем в Европе в настоящее время в условиях существования двух явлений. Во-первых, это постепенный и неизбежный отход США (от обеспечения безопасности континента - ред.). И второе явление - длительное присутствие терроризма, преследующего цель внести разногласия в наше сообщество", - заявил Э.Макрон.

По его словам, Европа в подобных сферах "осознала" свою слабость и необходимость совместных действий.

"Мы просто обязаны сделать более интенсивными начатые действия по борьбе против финансирования терроризма, против пропаганды терроризма через интернет. Нам необходимо усилить свою кибербезопасность и создать общее пространство юстиции и безопасности", - подчеркнул французский президент, добавив, что сейчас "Европа слишком слаба, медленна в своих действиях и слишком неэффективна".