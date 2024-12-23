Макрон утвердил новое правительство Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны, ключевые посты в котором сохранили члены предыдущего кабинета.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны, ключевые посты в котором сохранили члены предыдущего кабинета.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал BFMTV.

Список зачитал генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Так, Жан-Ноэль Барро, пришедший в МИД в сентябре 2024 года, останется во главе МИД, тогда как во главе министерства вооруженных сил страны по-прежнему будет находиться Себастьен Лекорню. МВД было также решено сохранить за Брюно Ретайо.

Как отмечает телеканал, если Ретайо был первым из министров прежнего правительства, с кем Байру встретился после назначения, то Лекорню и Барро новый премьер хотел сменить. Однако дипломатия и оборона - две сферы, где традиционно министров подбирает президент, и Макрон предпочел оставить все на своих местах.