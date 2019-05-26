Макрон проголосовал на выборах в Европарламент - ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал на выборах в Европарламент. Глава государства и его супруга Брижит прибыли на избирательный участок в Ле-Туке.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM.

В центральной части этого города находится вилла супругов Макрон, которую Брижит получила от своих родителей. Дом располагается близко к мэрии, где открылся избирательный участок, но из соображений безопасности французский лидер прибыл голосовать на автомобиле.

Глава государства пообщался с жителями страны, однако делал это в присутствии большого числа охранников.