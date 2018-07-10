Макрон прилетит в Россию вместе с французскими футболистами

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетит 10 июля в Санкт-Петербург в сопровождении известных французских футболистов, писателя и представителя молодёжи, сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse.

По данным СМИ, вместе с президентом поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ приедут бывший игрок клуба "Олимпик" Жан-Пьер Папен, футболист, тренер и комментатор Ги Ру, президент футбольного клуба "Сюрен" Сильвен Порто. Также сопровождать французского лидера будет писатель Оливье Гюэ.

Напомним, Эмманюэль Макрон 10 июля посетит матч сборных Франции и Бельгии в Санкт-Петербурге. Президент собирается прилететь исключительно на игру и сразу покинуть Россию.