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    Макрон прибыл с государственным визитом в США

    Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США, трансляцию его прибытия вели основные американские телеканалы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, самолет французского президента приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

    Государственный визит (в отличие от официального или рабочего) отличается наибольшим уровнем торжественности, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая церемониальный ужин в Белом доме.

    В программе Макрона — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на вторник, а также выступление в конгрессе в среду.

    Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции.

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