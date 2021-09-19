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Макрон отменил визит в Швейцарию

Макрон отменил визит в Швейцарию Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь, из-за отказа Конфедерации закупать французские истребители.
Другие страны
19 сентября 2021 г. 17:35
Макрон отменил визит в Швейцарию
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь, из-за отказа Конфедерации закупать французские истребители.

Как передает Report, об этом сообщают в воскресенье швейцарские СМИ.

Согласно изданиям Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.

Как отмечается, французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.

СМИ отмечают, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария выбрала для нужд армии истребители США F-35. Сумма сделки составила свыше 6 миллиардов долларов. По данным изданий, диалог с Францией по поводу закупки истребителей Rafale при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.

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