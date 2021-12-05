Макрон обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии кризис в Ливане и Иран

Кризис в Ливане, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана и двусторонние отношения Парижа и Эр-Рияда стали основными темами в субботу на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль

Кризис в Ливане, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана и двусторонние отношения Парижа и Эр-Рияда стали основными темами в субботу на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, французский лидер заверил, что в целом беседа с наследным принцем прошла конструктивно и открыто, удалось обсудить широкий спектр вопросов, связанных со стабильностью и безопасностью в регионе, "в том числе Иран, Турцию и Персидский залив".

"Именно по Ливану у нас была долгая беседа, мы работали вместе по Ливану и совсем недавно обратились к (ливанскому) премьер-министру Наджибу Микати, чтобы донести четкое послание: Саудовская Аравия хочет плотно сотрудничать, мы хотим поддерживать ливанский народ, чтобы добиться возобновления коммерции и экономики страны", - рассказал он. Макрон также отметил, что Франция хочет, чтобы правительство Ливана собралось как можно скорее и приступило к реализации необходимых реформ. Кроме того, он пообещал связаться в воскресенье с президентом Ливана Мишелем Ауном.

В отношении Ирана, по словам Макрона, Саудовская Аравия "испытывает справедливую обеспокоенность", которая связана с потенциальной возможностью Тегерана получить ядерное оружие. "Мы не можем решать вопрос ядерной программы в отрыве от вопроса региональной безопасности. И не можем продвинуться без диалога с нашими союзниками в регионе. Нет простого и быстрого решения, но есть путь, который позволит сохранить основные параметры: никакого ядерного оружия в Иране, никакой эскалации в регионе в краткосрочной перспективе", - заключил он.

Отметим, что Саудовская Аравия стала последней остановкой в ближневосточном турне президента Франции.