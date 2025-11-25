Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Макрон исключил немедленную отправку французских войск в Украину

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 13:25
    Макрон исключил немедленную отправку французских войск в Украину

    Франция не будет немедленно отправлять свои войска в Украину.

    Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью радиостанции RTL.

    "Я думаю, что французы не должны паниковать. Я вижу, что многие люди… боятся, что мы отправим в Украину войска. Это не так", - сказал он.

    При этом он не исключил участия французских войск в "силах сдерживания", которые планируются для обеспечения безопасности Украины и обучения украинской армии после прекращения боевых действий.

    Макрон сказал, что примерно 20 стран готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского. Сами силы необязательно будут развернуты на украинской территории.

    "Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", - уточнил он.

    Франция Украина Эмманюэль Макрон войска
    Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyik

    Последние новости

    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    13:25

    Макрон исключил немедленную отправку французских войск в Украину

    Другие страны
    Лента новостей