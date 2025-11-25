Макрон исключил немедленную отправку французских войск в Украину

Франция не будет немедленно отправлять свои войска в Украину.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью радиостанции RTL.

"Я думаю, что французы не должны паниковать. Я вижу, что многие люди… боятся, что мы отправим в Украину войска. Это не так", - сказал он.

При этом он не исключил участия французских войск в "силах сдерживания", которые планируются для обеспечения безопасности Украины и обучения украинской армии после прекращения боевых действий.

Макрон сказал, что примерно 20 стран готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского. Сами силы необязательно будут развернуты на украинской территории.

"Они, скорее, могут быть развернуты в соседних странах, но будут тесно взаимодействовать с украинскими войсками для обеспечения безопасности украинского воздушного пространства", - уточнил он.