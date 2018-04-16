Макрон: "Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Франция убедила американского президента Дональда Трампа не уходить из Сирии и нанести ракетные удары в субботу только по химическим объектам в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы также убедили его (Трампа — ред.) ограничиться ударами по химическими объектам", — сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Он также отметил, что Париж переубедил Вашингтон остаться в Сирии. "Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться", — добавил французский президент.