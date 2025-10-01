Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Макрон: Европа должна сама обеспечить свою безопасность

    • 01 октября, 2025
    • 17:27
    Макрон: Европа должна сама обеспечить свою безопасность

    ЕС необходимо ужесточить позицию в отношении России и самостоятельно усилить оборону Европы.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам в Копенгагене.

    "Любое нарушение европейского воздушного пространства должно встречать ответные меры, потому что это наше право, и мы будем его защищать", - заявил он, комментируя последние инциденты с дроновыми атаками на Европу.

    "У нас два ключевых направления - это помощь Украине и строительство европейской обороны, - сказал он. Приняты решения о создании новых финансовых инструментов, позволяющих выделять исключительные кредиты для оборонных программ с европейским приоритетом. Это было табу, но теперь это гарантия безопасности европейцев и во время войны, и после нее".

    Макрон отметил, что ЕС должен действовать оперативно, развивая собственные технологические и военные возможности. "Это означает больше систем раннего предупреждения, больше антидроновых средств, развитие европейских баллистических возможностей и сохранение ядерного сдерживания как части общей архитектуры",- отметил он.

    Французский президент обратил внимание на проблему так называемого "теневого флота" - сотен судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в обход санкций. По его словам, речь идет о 600–1000 судах, которые приносят России десятки миллиардов евро, "финансируя до 40% ее военного бюджета". Макрон назвал борьбу с "теневым флотом" это одной из ключевых задач нового, 19-го, пакета санкций.

