Македония: боевиками в Куманово руководили косовары

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Власти Македонии заявили, что во главе группы боевиков, напавшей в субботу на приграничный город Куманово, находились пятеро косоваров.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что согласно данным полиции, что в прошлом все они были членами Армии освобождения Косова, боровшейся за независимость края.

В результате столкновений в Куманово погибли восемь полицейских, и еще 37 стражей порядка получили ранения.

Группа из нескольких десятков боевиков проникла в Македонию с территории соседнего государства, сообщали власти страны ранее, не уточняя, какого именно.

В задачу группы, как утверждают официальные лица Македонии, входили нападения на госучреждения.

В стране объявлен двухдневный траур по погибшим в столкновениях полицейским.