МАГАТЭ сообщило о взрывах и задымлениях возле ЗАЭС

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрывы и задымление со стороны одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой Запорожской АЭС.

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрывы и задымление со стороны одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой Запорожской АЭС.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

По его словам, представители администрации ЗАЭС сообщили МАГАТЭ, что с 9:00 объект подвергался обстрелам, в том числе беспилотниками.

В заявлении отмечается, что вспомогательный объект расположен в 1 200 метрах от площадки ЗАЭС.

"Это был последний из серии инцидентов за последние недели и месяцы, что еще раз подчеркивает потенциальные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта на ЗАЭС. Любая атака вблизи атомной электростанции… представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности, и их необходимо избегать", - подчеркивается в письменном заявлении Гросси.