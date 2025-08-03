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МАГАТЭ сообщило о взрывах и задымлениях возле ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о взрывах и задымлениях возле ЗАЭС Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрывы и задымление со стороны одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой Запорожской АЭС.
Другие страны
3 августа 2025 г. 04:09
МАГАТЭ сообщило о взрывах и задымлениях возле ЗАЭС

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрывы и задымление со стороны одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

По его словам, представители администрации ЗАЭС сообщили МАГАТЭ, что с 9:00 объект подвергался обстрелам, в том числе беспилотниками.

В заявлении отмечается, что вспомогательный объект расположен в 1 200 метрах от площадки ЗАЭС.

"Это был последний из серии инцидентов за последние недели и месяцы, что еще раз подчеркивает потенциальные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта на ЗАЭС. Любая атака вблизи атомной электростанции… представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности, и их необходимо избегать", - подчеркивается в письменном заявлении Гросси.

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