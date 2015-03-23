МАГАТЭ не может подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Эксперты Международной организации по атомной энергии по-прежнему не могут подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана, заявил в Вашингтоне гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы по-прежнему фиксируем отсутствие нарушений по ядерным материалам, которые задекларировал Иран, но мы по-прежнему не можем сделать вывод, что все ядерные материалы в Иране предназначены для мирных целей", - сказал Амано на конференции в Вашингтоне.

"Шестерка" международных посредников ведет с Ираном переговоры, целью которых является доказать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций. В рамках промежуточного плана действий Иран уже согласился на мониторинг заявленных им запасов ядерных материалов.