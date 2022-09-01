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МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси начала осмотр Запорожской АЭС в сопровождении представителей Росатома.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 17:39
МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси начала осмотр Запорожской АЭС в сопровождении представителей Росатома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара.

"Миссия МАГАТЭ в сопровождении сотрудников Росатома начала осмотр ЗАЭС", - сказал собеседник агентства.

Меры безопасности в Энергодаре во время осмотра Запорожской АЭС миссией МАГАТЭ усилились, отметили в пресс-службе.

Ранее украинская сторона сообщила, что ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Версия на английском языке IAEA launches inspection at Zaporizhzhia NPP

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