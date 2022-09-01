МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси начала осмотр Запорожской АЭС в сопровождении представителей Росатома.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара.
"Миссия МАГАТЭ в сопровождении сотрудников Росатома начала осмотр ЗАЭС", - сказал собеседник агентства.
Меры безопасности в Энергодаре во время осмотра Запорожской АЭС миссией МАГАТЭ усилились, отметили в пресс-службе.
Ранее украинская сторона сообщила, что ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.